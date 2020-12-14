В ЛИУ-4 УФСИН СО доставлен крест-мощевик с пятидесятью Реликвиями и Мощами Святых

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Богоугодное мероприятие проведено по инициативе помощника начальника УФСИН России по Самарской области по организации работы с верующими Игоря Вознесенского. Реликвии доставил в молельную комнату при лечебно-исправительном учреждении руководитель отдела тюремного служения Самарской митрополии протоиерей Георгий.

Крест-мощевик имеет внутри вложение в виде второго креста со стеклом, опечатанного с обратной стороны сургучными печатям Епископа, гарантирующими подлинность реликвий. Вывезен из Франции в конце 19 – начало 20-го века.

Отец Георгий рассказал историю креста-мощевика, провел молебен в молельной комнате, призвал осужденных к послушанию и исправлению. Затем состоялось поклонение всех желающих к кресту-мощевику с Реликвиями и Мощами Святых, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области