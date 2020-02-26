В «Кванториуме – 63 регион» состоится встреча с выдающимся конструктором космических систем Геннадием Аншаковым

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Одно из приоритетных направлений работы детского технопарка «Кванториум – 63 регион» - проектирование и моделирование космических аппаратов.Специально для реализации образовательных программ в этом направлении в технопарке создан Космоквантум. Воспитанники Космоквантума не только знакомятся с основными принципами создания космической техники, но и создают собственные микроспутники – «КубСаты». Ребята и их наставники регулярно принимают участие в хакатонах различного уровня, чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills) направление «Инженерия космических систем». В декабре 2018 года команда Космоквантума стала победителем международной олимпиады инженерных команд «Кванториада» с проектом систем жизнеобеспечения космической станции.Напомним, что летом 2020 года Самарская область примет всероссийскую образовательную сессию наставников космического машиностроения федеральной сети детских технопарков «Кванториум».Встреча с выдающимся конструктором космических систем, членом корреспондентом РАН Геннадием Аншаковым поможет воспитанникам и наставникам детского технопарка «Кванториум – 63 регион» лучше ознакомиться с достижениями отечественного космического машиностроения, перспективами его развития и возможностями предприятий отрасли в создании современных конкурентоспособных систем освоения космоса, передает пресс-служба облправительства.