В Крутых Ключах школе вручат спортинвентарь в рамках благотворительной акции «Расстояние дружбе не помеха»

204

24 июля в 11.00 на территории МБОУ «Школа № 7» по адресу: г. Самара, Красноглинский район, микрорайон Крутые ключи, улица Евгения Золотухина д.35 состоится вручение спортивного инвентаря в рамках благотворительной акции «Расстояние дружбе не помеха».В рамках проекта «На урок - вместе» проходит благотворительная акция «Расстояние дружбе не помеха». Цель этой акции – помочь детям с инвалидностью поддерживать свою физическую форму.Ребята получат спортивные товары от партнеров компаний «Спортмастер» и «Декатлон», чтобы поддерживать себя в форме. Семьи, где есть дети с инвалидностью, получат в подарок гантели, кольца для пилатеса, эспандеры и ленты, коврики, фитболы, ролики для пресса, который позволит полноценно заниматься спортом дома. В настоящее время сотрудники и волонтеры доставляют детям с инвалидностью данные товары, необходимые для занятий.Евгений Печерских, председатель правления СГООИК «Ассоциация Десница»: «Получение инвентаря для детей с инвалидностью, участников проекта очень значимо, потому что во время пандемии большинство детей находилось на дистанционном обучении и чтобы привести себя в хорошую физическую форму возможно только при систематических занятиях физкультуры и спорта. Данный инвентарь способствует тому, что каждый ребенок может заниматься дома, делая несложные упражнения и поддерживать свою физическую форму на хорошем уровне».СГООИК «Ассоциация Десница» на протяжении 5 лет реализует социальный проект «На урок - вместе» совместно с компанией Ingka Centres в России и РООИ «Перспектива». Проект поддерживает развитие инклюзии в России. Его основная задача – привлечь внимание разных сообществ к проблемам детей с инвалидностью и повысить уровень инклюзивной культуры у родителей, детей и педагогов.