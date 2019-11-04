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Новости /  Общество /  Социум  

В Кротовке открыли монумент "Мужество"

4 ноября 2019 20:49
103
Монумент памяти воинов-интернационалистов.
В День народного единства в с.п.Кротовка открыли монумент памяти воинов-интернационалистов "Мужество", сообщает пресс-служба администрации Кинель-Черкасского района. 
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Комментарии



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