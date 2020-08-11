В Красноярском районе открылся цифровой центр занятости

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Проект «Цифровой центр занятости» стартовал в 2019 г. на территории Тольятти. В этом году по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в рамках Стратегии лидерства реализация проекта продолжается, в том числе в центре занятости Красноярского района.Целью проекта является переход на безбумажную технологию работы с гражданами и организациями и, как следствие, расширение форм и методов взаимодействия с клиентами.Так, в ходе проекта выполнена доработка программного комплекса предоставления государственных услуг, обновление автоматизированных рабочих мест с оснащением их специальными планшетами для безбумажного документооборота. Также было приобретено серверное оборудование для центра обработки данных.«Ожидал провести здесь полдня, думал, что буду заполнять заявления и анкеты вручную. В реальности процесс занял не больше получаса. Все данные вносят операторы, я лишь поставил подпись в электронном виде. Это быстро и удобно», – поделился впечатлениями житель села Красный Яр Александр Щитанов, который недавно потерял работу и, собрав все необходимые документы, обратился в центр занятости.После завершения всех необходимых работ в селе Красный Яр проект будет дальше реализован в центрах занятости м.р. Нефтегорский, Алексеевский, Шенталинский и Кинель-Черкасский.«В этом году благодаря инициативе нашего Губернатора Дмитрия Азарова продолжается цифровизация центров занятости в муниципалитетах региона. В прошлом году начал работу Цифровой центр занятости в Тольятти, в этом - уже принимает клиентов в Красном Яре, на очереди ещё 4 района. Повышение качества работы центров и сокращение времени на поиск вакансий – все это заложено в Стратегии лидерства региона. И, я уверена, что перемены заметны каждому жителю Самарской области», – подчеркнула министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, передает пресс-служба облправительства.