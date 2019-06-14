В Красноярском районе Самарской области пройдет ежегодный православный Троицкий фестиваль

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Фестиваль проводится по инициативе местной религиозной организации «Православный приход храма в честь Рождества Христова пгт. Волжскийм.р. Красноярский Отрадненской Епархии Русской Православной Церкви», а также по благословению митрополита Самарского и Тольяттинского Сергия и епископа Отрадненского и Похвистневского Никифора.Цель фестиваля – объединение всех слоев современного общества вокруг живой православной традиции.Первый фестиваль был проведен в 2001 году. Количество его участников, выступающих как в профессиональных, так и самодеятельных коллективах, растет год от года. В этом году в фестивале по традиции примут участие ансамбли и солисты из художественных школ, академий, студий, детских и молодежных центров, детских епархиальных образовательных центров, воскресных школ и т.д. Возраст участников не ограничен. По информации организаторов, в 2018 году общее количество участников и зрителей фестиваля составило около 10 тысяч человек.Фестиваль празднуется весь день и начинается с молебна в храме в честь иконы Божией Матери «Неупиваемая Чаша» у святого источника.Концертная программа фестиваля состоит из двух частей. В первом блоке участвуют самодеятельные коллективы г.о. Самара и Самарской области, воспитанники структурных подразделений некоммерческого фонда «Детский епархиальный образовательный центр», звонари. Фестиваль не носит конкурсного характера, мастерство исполнения не оценивается.Кульминацией фестиваля является гала-концерт с участием профессиональных коллективов Самарской области и других регионов. Для детей предлагается разнообразная спортивно-игровая программа. Для желающих помолиться будет организован крестный ход на вершину Царёва кургана к Поклонному Кресту.С 2011 года традицией стало проведение ярмарки декоративно-прикладного творчества с мастер-классами, фотовыставки. Также для гостей фестиваля организуются катание на лошадях и дегустация блюд полевой кухни.Жителей губернии приглашают на ежегодный православный Троицкий фестиваль, проведение которого на самарской земле стало доброй традицией!Вход свободный, передает пресс-служба облправительства.