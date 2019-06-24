В Красноярске женщина родила в рейсовом автобусе
24 июня 2019 23:55
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"Ни один пассажир не остался равнодушным - помогали и поддерживали всем салоном. Все поддержали решение водителя не дожидаться скорой, а направиться прямиком в роддом", - рассказала кондуктор автобуса Светлана Шамсутдинова.
Но автобус не успел доставить женщину в медучреждение: она родила прямо в салоне. Об этом "ТВК" сообщили другие пассажиры. По словам очевидцев, в родах принимали участие все, кто был в салоне.
"Мы ехали на 64 автобусе нормально, сидела беременная женщина. В районе Северного она начала разговаривать с женщиной на соседнем сиденье про схватки, что вроде как начинаются. Та спрашивала у нее, сможет ли она потерпеть, пока скорая приедет. В итоге всем салоном решили не ждать скорую, а без остановок ехать сразу в роддом. На Урванцева она сказала, что уже не может терпеть. На шоссе после Бадалыка она уже начала рожать, головка показалась. Женщины в салоне приняли роды, оказали первую помощь, мальчика родила. Все молодцы. Водитель заехал на территорию роддома, ее забрали в больницу. Весь салон проявил солидарность, поехали без остановок, никто ее не бросил", - рассказала телеканалу красноярка Жанна.
В роддоме женщину передали врачам. Как стало известно Newslab, у нее родился мальчик. О состоянии роженицы и ребенка врачи пообещали сообщить завтра.
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