В Красноармейском районе выявлен еще один случай африканской чумы свиней

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В Самарской области выявлен еще один случай африканской чумы свиней. Диагноз, проведенный в ГБУ СО «Самарская областная ветеринарная лаборатория» методом ПЦР, подтвердился у пяти домашних свиней, четыре из которых погибли в личном подсобном хозяйстве в селе Воздвиженка Красноармейского района. После получения диагноза было ликвидировано пятое животное, находившееся в хозяйстве. В настоящее время ветеринары совместно с инспекторами Управления Россельхознадзора по Самарской области осуществляют купирование эпизоотического очага.

Производится сжигание погибших животных, дезинфекция мест проживания свиней и другие необходимые мероприятия). Специалисты выясняют причины появления заболевания АЧС в указанном населенном пункте. Всего в с. Воздвиженка зарегистрированы 141 голова домашних свиней у населения, все животные находятся в эпизоотическом очаге. В связи с этим свиньи подлежат обязательному изъятию и уничтожению бескровным способом, при помощи инъекций.

Подготовлен проект Постановления в адрес Губернатора Самарской области «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по африканской чуме свиней на территории муниципального района Красноармейский Самарской области», передает mcx-samara.ru.

Фото: mcx-samara.ru