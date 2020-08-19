В Клявлино ищут пожилого мужчину, который ушел из дома и до настоящего времени не вернулся

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Ориентировка с фотографией и приметами без вести пропавшего передана всем наружным службам полиции.Приметы разыскиваемого: на вид 68 лет, среднего телосложения, рост 160-165 см, славянской внешности, лицо круглое, глаза серые, волосы короткие седые, имеется лобная залысина, речь невнятная, прихрамывает на правую ногу. Мужчина является инвалидом 1-группы, после инсульта страдает потерей памяти, плохо ориентируется в пространстве.Был одет: рубашка фланелевая в клетку бело-черно-синего цвета, спортивное трико темно-синего цвета, синяя бейсболка, был обут в утепленные калоши черного цвета, на ногах теплые махровые носки темного цвета. Сотового телефона и документов при себе не имел.Особые приметы: В области шеи сзади след от ожога.Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: дежурной части 8-846-53-2-18-41, отдела уголовного розыска 8-846-53-2-17-02 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи) или обратиться в МО МВД России «Клявлинский» по адресу: Самарская область, Клявлинский район, ст. Клявлино ул. Советская 38 "а", передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области