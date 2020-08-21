В Кинеле у мужчины изъяли переделанное охотничье ружье и патроны

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В ходе проверки полученные сведения подтвердились. Полицейские изъяли у мужчины 16 патронов, пригодных для стрельбы и гладкоствольное охотничье ружье, предназначенное для стрельбы охотничьими патронами, в которое самостоятельно внесены изменения, что переводит его в разряд запрещенного к обороту.Как установили правоохранители, 31-летний задержанный ранее был судим за кражу. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.Правоохранители напоминают, что лицо, добровольно сдавшее предметы вооружения, освобождается от уголовной ответственности. В соответствии с действующим законодательством, добровольной сдачей считается выдача лицом вышеуказанных предметов вооружения по собственной воле или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего хранения. Кроме того, за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств гражданам выплачивается денежное вознаграждение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области