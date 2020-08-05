В КП-1 УФСИН СО подвели итоги соревнований по гиревому спорту

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Состязания такого рода в колонии-поселении проводятся регулярно. Они улучшают физическое и эмоционально-психологическое состояние осужденных, формируют положительные интересы и установки, связанные с ведением здорового образа жизни, а также повышают их трудовую активность.Примечательно, что наряду с мужчинами приняла участие и осужденная женщина, которая трижды выполнила упражнение «рывок гирей 16 кг».По итогам проведенных мероприятий определены лучшие спортивные показатели.Как сказал начальник исправительного учреждения подполковник внутренней службы Евгений Белан, наивысшие результаты зафиксированы в книге спортивных рекордов КП-1 УФСИН России по Самарской области, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области