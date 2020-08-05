В КП-1 УФСИН СО подвели итоги соревнований по гиревому спорту

Соревнования проведены среди осужденных в рамках культурно-массовых мероприятий.
Состязания такого рода в колонии-поселении проводятся регулярно. Они улучшают физическое и эмоционально-психологическое состояние осужденных, формируют положительные интересы и установки, связанные с ведением здорового образа жизни, а также повышают их трудовую активность.
Примечательно, что наряду с мужчинами приняла участие и осужденная женщина, которая трижды выполнила упражнение «рывок гирей 16 кг».
По итогам проведенных мероприятий определены лучшие спортивные показатели.
Как сказал начальник исправительного учреждения подполковник внутренней службы Евгений Белан, наивысшие результаты зафиксированы в книге спортивных рекордов КП-1 УФСИН России по Самарской области, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области
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