В КП-1 Самарской области совместно с театром музыкальной комедии Тольятти создан социально-культурный проект

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Его цель – пропаганда моральных, нравственных, гражданских и духовных идей и ценностей, привлечение осужденных к культуре и искусству.Заметным событием проекта стала премьера театральной постановки «Макбет» Уильяма Шекспира. Постановку спектакля осуществил художественный руководитель и главный режиссер автономного некоммерческого театра музыкальной комедии Олег Куртанидзе. В спектакле участвовали осужденные из театрального кружка созданного в КП-1.По окончанию постановки начальник учреждения подполковник внутренней службы Евгений Белан вручил благодарственное письмо режиссеру и поощрил сотрудников и осужденных, принимавших участие в спектакле, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.