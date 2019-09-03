В Историческом парке «Россия – моя история» состоится открытие фотовыставки «Афган – моя судьба»

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Ее автор – специальный фотокорреспондент РИА «Новости» Вячеслав Киселев.В наш город его приезд стал возможен благодаря Самарскому региональному отделению Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» (председатель – участник боевых действий в Афганистане Андрей Владимирович Мастерков).Вячеслав Петрович Киселев за время «военной» работы побывал практически во всех провинциях Афганистана, несколько раз проходил через Саланг, неоднократно бывал в Джелалабаде, Мазари-Шарифе, Герате, Кандагаре.Фотовыставка «Афган – моя судьба» – это эксклюзивный материал, авторский взгляд на войну. На фотографиях Киселева изображены советские солдаты, афганские моджахеды, виды Кабула, будни мирных жителей Афганистана. Также на выставке представлены фотографии Бориса Всеволодовича Громова (председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», Героя Советского Союза) и фотографии из личных архивов самарцев – ветеранов боевых действий в Афганистане.Фотовыставка будет действовать с 6 по 8 сентября. Приглашаются все желающие. Вход свободный, передает пресс-служба парка.