В Исаклинском районе к высокоскоростному Интернету по нацпроекту «Цифровая экономика» подключают ФАПы и школы

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Работа ведется по федеральному проекту «Информационная инфраструктура», входящему в нацпроект, который предполагает обеспечение социально значимых учреждений высокоскоростным Интернетом в малых населенных пунктах.17 августа к этому процессу подключился Исаклинский район Самарской области, где в селе Саперкино (400 жителей) начали проводить «оптику» для быстрого Интернета. Сначала будут проложены 1,5 км оптико-волоконной линии связи для фельдшерско-акушерского пункта, затем — для местной школы.Всего в Исаклинском районе до 2021 года подключат 33 социально значимых обьекта (15 ФАПов, 11 образовательных учреждений, 7 точек в органах местного самоуправления).Ведущий инженер электросвязи линейно-технического участка села Исаклы ПАО «Ростелеком» (является подрядчиком проводимых работ) Сергей Семенов пояснил: «Мы планируем закончить данные работы в Исаклинском районе до конца сентября. Магистральная скорость Интернета будет не менее 1 гигабита в секунду на абонента».Заведующая саперкинским фельдшерско-акушерским пунктом Елена Кассирова высоко оценивает подключение Интернета в сельском ФАПе, который обслуживает до 10-15 человек в день: «У нас появится возможность в электронном виде записывать больных на прием в лечебные учреждения областного центра, и людям не придется лишний раз тратить время на дорогу в Самару. Это важно и с точки зрения дистанционной консультативной помощи ведущих самарских врачей. Это очень облегчит мою работу».В целях устранения цифрового неравенства в малых населенных пунктах в 2019-2021 гг. высокоскоростные волоконно-оптические линии связи (около 800 км) будут доведены до 841 социально значимого объекта в 98 населенных сёлах и деревнях губернии. Доступ к цифровым сервисам будут иметь более 226 фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 615 образовательных учреждений, органы государственной власти, сельские администрации и пожарные части. Общая сумма вложений из федерального бюджета в данную программу составит 393,7 млн рублей, передает пресс-служба облправительства.Фото: соцсети