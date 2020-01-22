В ИК-6 открыли храм в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших»

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В церемонии открытия храма участвовали заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Игорь Третьяков, помощник начальник УИС по организации работы с верующими Игорь Вознесенский, епископ Кинельский и Безенчукский Софроний, руководитель отдела тюремного служения Самарской митрополии протоиерей Георгий, священник, окормляющий исправительное учреждение, отец Михаил, а также сотрудники колонии и осужденные.Мероприятие по случаю возведения новой церкви открылось торжественной литургией. Затем приглашенные осмотрели храм.Он будет постоянным местом богослужений и встреч осужденных со священниками.- Открытие нового храма, - сказал полковник внутренней службы Игорь Третьяков, - важное событие в жизни исправительного учреждения. Это скажется на морально-психологическом климате среди осужденных, а богослужения, проводимые в церкви, помогут встать им на путь законопослушной жизни, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области