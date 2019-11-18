В ИК-5 СО введено в эксплуатацию новое рентгенодиагностическое оборудование

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Ранее такие аппараты были закуплены и размещены в пяти учреждениях исполнения наказаний. Это СИЗО-1, СИЗО-2, ИК-6 и ИК-16, ОТБ.Как сказал начальник МСЧ-63 полковник внутренней службы Фанис Гатин, новое рентгенодиагностическое оборудование позволяет беспрепятственно и своевременно проводить обследования, выявлять заболевания на ранних стадиях их развития, обеспечивать противоэпидемическое благополучие и предотвращает риск развития тяжелых форм заболеваний среди осужденных, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской области