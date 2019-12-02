В ИК-6 СО состоялся турнир по боксу

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В состав спортивной команды ИК-6 входят осужденные, когда-то занимавшиеся боксом. Их тренирует также осужденный, имеющий богатую спортивную биографию. К примеру, он удостоен почетного звания «Заслуженный тренер СССР по боксу».Что касается последнего турнира, то он был посвящен 40-летию тольяттинского спортивного клуба «Гайдаровец». В турнире приняли участие спортсмены этого клуба, а также мастера кожаной перчатки из спортивного общества «Арсенал-файтерс». Честь ИК-6 защищала сборная боксеров из семи человек.На боксерском ринге развернулась напряженная борьба за призовые места. По мнению членов авторитетного жюри, победу одержала дружба. В общекомандном зачете успех пришлось разделить поровну.Участникам турнира были вручены памятные медали и благодарственные письма, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области