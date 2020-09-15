В ИК-15 СО  прошел показ мод для осужденных женщин

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Мероприятие под называнием "Модный кутюрье" приурочено ко Дню красоты. Показ мод транслировался по местному кабельному телевидению. В роли дизайнеров одежды выступили осужденные.

Подготовка к мероприятию длилась два месяца. Наряды изготовили сами женщины-осужденные из подручных материалов и костюмов из театра, который находится на территории исправительной колонии. При изготовлении использовались рекомендации осужденной, имеющий богатый опыт работы в модельной сфере.

Организаторы в основу положили, что идея показа не только продемонстрировать модные вещи, но и научить женщин совмещать комплекты одежды, подбирать модели по формам и фасонам.

Как считает заместитель начальника исправительного учреждения подполковник внутренней службы Юлия Бурухина, подобные мероприятия напоминают осужденным о том, что они женщины и должны быть прекрасны как внутренне, так и внешне, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области