В ИК-15 создан и дает спектакли самодеятельный театр
25 июля 2019 15:09
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Последний спектакль был посвящен семейным ценностям, любви и верности. Со сцены звучали не только монологи самодеятельных артистов, но и исполнялись песни. Подчас выступления прерывались бурными аплодисментами зрителей.
Общее мнение сотрудников и осужденных: постановка удачная и интересная. В перспективе у самодеятельных артистов новые спектакли на разнообразные темы. Это и женская дружба, и любовь к ближним и детям, и верность супружескому долгу и т.д.
Примечательно, что в этом исправительном учреждении создан и дает представление еще и кукольный театр. Декорации и костюмы для спектаклей изготавливают мастерицы из числа осужденных. Делается это на высоком профессиональном уровне, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.
Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области
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