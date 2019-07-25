В ИК-15 создан и дает спектакли самодеятельный театр

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Последний спектакль был посвящен семейным ценностям, любви и верности. Со сцены звучали не только монологи самодеятельных артистов, но и исполнялись песни. Подчас выступления прерывались бурными аплодисментами зрителей.Общее мнение сотрудников и осужденных: постановка удачная и интересная. В перспективе у самодеятельных артистов новые спектакли на разнообразные темы. Это и женская дружба, и любовь к ближним и детям, и верность супружескому долгу и т.д.Примечательно, что в этом исправительном учреждении создан и дает представление еще и кукольный театр. Декорации и костюмы для спектаклей изготавливают мастерицы из числа осужденных. Делается это на высоком профессиональном уровне, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области