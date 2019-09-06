В ИК-15 состоялась премьера спектакля по роману Льва Толстого «Воскресенье»

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Общее руководство осуществляла администрация исправительного учреждения.Постановка спектакля состоялась в рамках проведения в Российской Федерации Года театра. На премьеру пригласили члена общественного совета при УФСИН России по Самарской области Алексея Семина и представителей средств массовой информации.Примечательно то, что в состав общественного совета при УФСИН входят известные самарские деятели культуры. Например, директор самарского театра юного зрителя «Сам Арт» Сергей Соколов. Поэтому Алексей Семин предложил руководству исправительного учреждения провести мастер-классы с самодеятельными артистами при участии артистов театра и пообещал рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании общественников. Предложения с благодарностью принято.Впереди у администрации колонии и осужденных-женщин солидные творческие планы. В перспективе возможны постановки спектаклей по произведениям Чехова, Достоевского Пушкина и других классиков., передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области