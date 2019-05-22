В ИК-13 открыта мемориальная доска в честь первого начальника колонии Александра Мокина

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В памятном мероприятии приняли участие начальник отдела воспитательной, социальной и психологической работы УФСИН подполковник внутренней службы Александр Дерябин, бывший начальник исправительного учреждения полковник внутренней службы в отставке Евгений Илюхин, врио начальника ИК-13 подполковник внутренней службы Сергей Юнусов, председатель ветеранской организации учреждения Виктор Занин, сотрудники и ветераны УИС.Открытие мемориальной доски было приурочено ко дню рождения подполковника внутренней службы Александра Мокина.В ходе митинга выступающие отмечали, что жизнь и судьба этого офицера – пример для молодого поколения работников УИС. Он - активный участник Великой Отечественной войны. Воевал на Сталинградском фронте, принимал участие в освобождении ряда городов. Получилранение. За героизм и мужество награжден орденами и медалями. С 1945 года проходил службу в УИС. С июля 1968 года по октябрь 1971 года – начальник вновь организованной исправительной колонии № 13. При нем созданы жилые и коммунально-бытовые объекты, организовано швейное производство. Много сил и энергии Александр Григорьевич вложил в формирование и сплочение коллектива сотрудников.Участники митинга отмечали, что славные традиции, заложенные первым начальником колонии, продолжаются и в нынешнее время. Успешно развивается производство. Растет профессиональное мастерство сотрудников.В завершении памятного мероприятия к мемориальной доске были возложены живые цветы, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской области