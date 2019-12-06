В ИК-15 освятили место строительства православного храма в честь Иверской иконы Божией Матери

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Обряд освящения по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия совершил епископ Кинельский и Безенчукский Софроний при участии руководителя отдела тюремного служения протоиерея Георгия; священника, окормляющего верующих ИК-15, иерея Андрея и группы певчихцерковного хора.На месте будущего строительства был установлен поклонный крест. В мероприятии принимали участие: помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Игорь Вознесенский, руководство учреждения, верующие из числа осужденных и сотрудников.Владыка Софроний поздравил присутствующих с важным событием в жизни верующих учреждения, выразил надежду на то, что в скором времени на освященном месте будет построен прекрасный православный храм, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области