В ИК №15 УФСИН СО проходят литературные часы

192

Библиотекарь заранее проводит опрос, подбирает выступающих по теме, готовит книги для обсуждения, приглашает желающих окунуться в мир литературы. Встречи читателей всегда проходят интересно и увлекательно. Книголюбы знакомятся с биографией писателей, их творчеством.Так, один из самых оживленных литературных часов был посвящен классику русской литературы Федору Михайловичу Достоевскому. Докладчики рассказывали о его жизни, творческом пути. Особое внимание было уделено пяти великим произведениям – «Бедные люди», «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы».После проведения мероприятия многие женщины выразили желание перечитать произведения великого мастера пера, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области