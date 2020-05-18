В ИК-15 Самарской области проведен конкурс поделок ко Дню Победы

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Авторитетное жюри определило победителей. Лучшей поделкой признан «Вечный огонь» из оригами. На ее изготовление ушло более 100 000 модулей из бумаги.Лауреатам конкурса были вручены почетные дипломы.- Проведение таких зрелищных мероприятий, - сказал заместитель начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Игорь Третьяков, - помогает в воспитательной работе с осужденными, создает в отрядах здоровую морально-психологическую атмосферу, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области