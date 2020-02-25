В ИК-15 СО организован выпуск малотиражной газеты «Женский вопрос»

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В газете отражаются актуальные и интересные темы для осужденных. К примеру, здесь есть рубрика «Закон и порядок», где публикуются материалы по правовому просвещению, включающие в себя изменения в законодательстве, ответы на вопросы Самарского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Игоря Сядукова.Кроме того, при подготовке к годовщине УИС в издании намечается открыть рубрику, посвященную истории пенитенциарной системы. Здесь будут публиковаться материалы о знаменитых узниках, о вкладе учреждений УИС в экономику страны и т.п.Издание пользуется повышенным интересом среди читателей. Намечается выпуск целевых номеров, посвященных Дню защитника Отечества и Международному женскому дню, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области