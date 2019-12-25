В Хворостянском районе приобрели новое жилье для граждан, переселяемых из аварийного фонда

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23 декабря состоялась рабочая поездка представителей министерства строительства Самарской области в Хворостянский район. Комиссия оценивала качество приобретенных жилых помещений для граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда в текущем году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом Российской ФедерацииВ Послании Губернатор Самарской областипоставил задачу: «Нам предстоит огромная работа по расселению людей из ветхого и аварийного жилья. Причем сделать это нужно темпами, каких у нас не было никогда. Уже в 2019 году должно быть расселено вдвое больше, чем в прошлом году. В 2020 году эти объемы нужно увеличить еще в 3 раза, увеличив до 30 тыс. кв. м объемы расселяемого непригодного жилья. А всего за 6 лет должно быть расселено свыше 340 тыс. кв. м аварийного жилья. И мы сделаем эту работу в муниципалитетах».В Хворостянском районе на первом этапе (2019-2020 гг.) планируется расселить 48 человек из аварийного жилищного фонда общей площадью 878,80 кв. м. Выделено на закупку жилья более 29,4 млн. рублей.Общий объем финансирования по Самарской области составляет 14425,13 млн. рублей. Финансирование программы на сегодняшний день идет по графику из трех источников, 86% финансирует Государственная корпорация – Фонда содействия реформированию ЖКХ, 9% областных средств и 5% местный бюджет, передает пресс-служба облправительства.