В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

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"Сделанные нами шаги дают основания сообщить, что мы обязательно вернем ту динамику роста в туристическом секторе, которую имели. По данным на июль, туристический сектор потерпел ущерб до 60 миллионов долларов, однако очень хороший тренд отмечается в июне в регионе Аджария, когда по сравнению с аналогичными данными прошлого года туризм вырос на 40%", — цитирует Бахтадзе пресс-служба правительства.Премьер отметил, что важно оказывать поддержку всем бизнесменам, которые заняты в туристическом секторе.Антиправительственные и антироссийские акции начались в столице Грузии 20 июня. Поводом стало участие российских делегатов в сессииМежпарламентской ассамблеи православия, а особое возмущение вызвало то, что председатель организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Хотя, как рассказывал сам Гаврилов, туда его посадила принимающая сторона в соответствии с протоколом мероприятия.На этом фоне Владимир Путин подписал постановление, запрещающее российским авиакомпаниям полеты в Грузию с 8 июля, а Минтранс запретил полеты грузинских перевозчиков в Россию. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва задумается об отмене запрета, когда Грузия вернется в "нерусофобское русло".По данным грузинской статистики, в прошлом году каждый пятый турист в Грузии (21%) был из России.