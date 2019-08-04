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Новости /  Общество /  Социум  

В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы

4 августа 2019 22:14
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В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации, передает РБК. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин порталу «URA.RU».

«Это продавцы, охранники, водители. Очевидно, что это труд скоро будет не востребован», — уточнил он.

Шеин отметил, что в настоящее время можно наблюдать тенденцию сокращения в сфере услуг. В качестве примера он привел увольнения в банках и замену продавцов в супермаркетах на аппараты, с помощью которых по QR- или штрих-коду можно купить продукты.

По мнению депутата, исчезновение профессий происходит на фоне четвертой промышленной революции, где к работе прежде всего относятся как к творчеству. Поэтому, предположил он, востребованными останутся профессии, где работник должен проявлять эмпатию и сопереживание или где требуется применение знаний.

Ранее специалисты Сколково составили Атлас профессий, согласно которому к 2030 году устареют такие профессии, как бухгалтер, менеджер по кредитам, копирайтер, корректор, библиотекарь, билетер, оператор кол-центра, курьер, смотритель зала в музее, инспектор ДПС, охранник и другие.

А во ВНИИ труда сообщили, что на российском рынке труда зафиксировали низкий спрос на учителей средней школы, бухгалтеров, средний юридический персонал в судебной, адвокатской и нотариальной деятельности, а также средний персонал библиотек, музеев и художественных галерей.


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Комментарии



Социум
4 августа 2019  22:14
В будущем до 15 млн россиян могут лишиться работы, которая не требует серьезной квалификации, так как их профессии вымирают из-за автоматизации.
В Госдуме заявили о риске для 15 млн россиян остаться без работы
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