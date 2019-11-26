В Госдуме предложили сократить новогодние выходные

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«Мы предлагаем сделать обязательными праздниками период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы те их использовали по своему усмотрению», — отметил Нилов.Он подчеркнул, что в трудовом российском законодательстве необходимо закрепить 31 декабря в качестве выходного дня, но с обязательным сохранением имеющегося количества выходных дней. По его мнению, каждый выходной день накладывает определенную нагрузку на экономику страны.«Таким образом мы угодим и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой», — убежден депутат.Нилов добавил также, что полноценным рабочим днем 31 декабря в любом случае нельзя назвать, и целесообразнее объявить его выходным.«Но в этой идее есть и свои минусы: 30 декабря по-прежнему остается рабочим, и, скорее всего, часть работников возьмет его в качестве отпуска за свой счет, что в итоге негативно повлияет на производительность труда», — уточнил депутат.В Госдуме Нилов возглавляет комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов, также является заместителем руководителя фракции ЛПДР.18 ноября губернатор Томской области Сергей Жвачкин подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31 на 28 декабря, который приходится на последнюю субботу года. 25 ноября глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева поддержала идею объявить 31 декабря 2019 года выходным днем.Фото: соцсети