В Госдуме предложили открывать ясли-сады при университетах

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Сады-ясли предложили открывать для детей студентов при российских высших учебных заведениях. С такой инициативой обратился к главе Минобрнауки Валерию Фалькову депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT со ссылкой на письмо парламентария.

В своем обращении депутат отметил, что при некоторых российских вузах функционируют детские сады, услугами которых могут пользоваться не только сотрудники учебного заведения, но и студенты. Однако в большинстве университетов такой возможности размещения детей нет, сообщают "Известия".

«В связи с этим прошу вас оценить возможность организации яслей-садов при государственных высших учебных заведениях, которыми на безвозмездной основе могли бы пользоваться студенты, получающие высшее образование по очной форме обучения как за счет средств государственного бюджета, так и на коммерческой основе», — говорится в тексте обращения.