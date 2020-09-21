 В Госдуме предложили компенсировать расходы на частные детсады

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Соответствующее письмо депутаты направили в министерство просвещения.

В Госдуме предложили компенсировать расходы на частные детские сады. Соответствующее письмо депутаты направили в министерство просвещения. Речь идет о компенсации родителям, чьи дети не смогли получить место в бюджетном дошкольном учреждении. Парламентарии просят рассмотреть возможность создания механизма компенсационных выплат в размере не более двух региональных МРОТ в месяц.

Согласно Конституции, люди имеют право на бесплатное дошкольное образование. Однако получить для детей место в муниципальных детсадах вовремя успевают не все родители. Это приводит к тому, что они вынуждены тратить существенные средства на частные детские сады, сообщает ТРК Терра.

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