В Госдуме одобрили поправки к закону об ОСАГО
13 мая 2020 18:54
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Для тех водителей, кто часто и грубо нарушает ПДД, стоимость ОСАГО будет выше. А для тех, кто ездит аккуратно, не попадает в аварии и соблюдает ПДД, стоимость ОСАГО будет ниже. Пока неизвестно, сколько раз необходимо нарушить ПДД, чтобы заработать повышающий коэффициент при расчете стоимости ОСАГО. Размер такого коэффициента также пока не раскрывается.
По законопроект также внесены предложения ЦБ о временном снятии обязательного условия покупки ОСАГО – получения диагностической карты. Освободить от этой процедуры предлагается на период действия ограничений по коронавирусу. Водителей, которые приобрели ОСАГО без диагностической карты, обяжут предоставить ее в страховую компанию в течение месяца с даты снятия ограничительных мер.
Сегодня, 13 мая, должно состояться третье, окончательное чтения законопроекта. В период действия ограничительных мер, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, наличие полиса ОСАГО у водителей остается обязательным. Водители могут приобрести полис онлайн.
Фото: samarskie-voditeli.ru
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