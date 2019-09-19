В Госдуме РФ представлена интерактивная карта нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
19 сентября 2019 14:13
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Интерактивная карта нацпроекта в режиме онлайн демонстрирует, какие работы проводятся в текущем году во всех 83 субъектах России, принимающих участие в масштабной дорожной кампании. Здесь отражена динамика достижения показателей в целом по стране, информация о планах и о ходе реализации мероприятий в регионах, а также дорожная карта каждого субъекта с конкретными объектами и фотографиями, наглядно отражающими положительные перемены на российских дорогах.
Проекты территорий включают свыше 6,8 тысяч объектов. В 2019 году из федерального бюджета регионам направлено 111,2 млрд руб., включая средства на реализацию капиталоемких мероприятий в 15 субъектах.
«Необходимо делать все возможное для того, чтобы каждый год у нас появлялось больше качественных дорог в регионах. Наша страна огромная, и без эффективного решения задач перевозок пассажиров, доставки грузов, а это значит строительства новых железнодорожных и воздушных путей,
автомобильных дорог, морского сообщения, развитие невозможно», — отметил Вячеслав Володин.
За шесть лет реализации национального проекта предусмотрен рост доли региональных трасс в нормативе с 43 % до не менее 50 %, аналогичного показателя по дорожной сети городских агломераций — до не менее 85 %. Другая важная задача — повышение безопасности дорожного движения. К 2024 году планируется вдвое сократить количество аварийно-опасных участков дорог и снизить смертность в результате ДТП не менее чем в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2017 года.
«Самое важное и самое главное — это безопасность сообщения между нашими регионами, между населенными пунктами. Поэтому я думаю, что нацпроект будет набирать обороты, — подчеркнул заместитель председателя Госдумы РФ Сергей Неверов. — Мы готовы законодательно помочь. Нужна поддержка в части бюджета, чтобы транспортная область становилась все мощнее, потому что это наше экономическое преимущество, безопасность, благополучие и дальнейшее экономическое развитие».
Реализацию национального проекта оценили депутаты,представляющие разные регионы.
«Благодаря интерактивной карте мы можем наглядно оценить ход дорожной кампании в каждом регионе и увидеть, какие субъекты отстают или опережают планы реализации нацпроекта. Например, в Волгоградской области выполнено более половины объема ремонтных работ, запланированных на 2019 год. Отрадно видеть, как преображаются городские улицы и региональные трассы. Уверен, что улучшение транспортной инфраструктуры станет залогом экономического развития территорий и повышения качества жизни людей», — подчеркнул председатель комитета по транспорту и строительству Государственной Думы РФ Евгений Москвичев.
Например, депутат Ильдар Бикбаев проверил ход работ в Республике Башкортостан. Удобство и наглядность интерактивной карты отметил и руководитель общественной приемной Комитета по противодействию коррупции по г.о. Подольск Московской области Денис Иванов, добавив, что сервис позволяет отслеживать работу как губернаторского корпуса, так и муниципальной власти.
Оценить выполнение мероприятий в субъектах России может любой желающий. Для этого необходимо зайти на Интернет-ресурс нацпроекта в раздел «Карта», передает пресс-служба облправительства.
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