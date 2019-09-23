В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето

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"По предварительным расчетам, в первой декаде — в первой половине октября возможны прозрачные, сухие, умеренно теплые дни, когда температура будет подниматься до 15 градусов".По его словам, в сентябре тепла не ожидается."Да, погода будет без осадков, будет очень много солнечных дней на этой неделе. Но все-таки холодная погода — это такой сильный недостаток для бабьего лета", — пояснил Вильфанд, добавив, что синоптики смогут точно определить, когда оно наступит, не раньше чем за два-три дня.Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что в центральной части России всю неделю среднесуточная температура не будет превышать семь градусов тепла.