В ГУ МЧС СО проведут общероссийский день приема граждан

126

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № Пр-936 ежегодно в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан.С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут (местное время) по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская 193, Главное управление МЧС России по Самарской области состоится личный прием заявителей, в том числе с использованием единого сегмента работы с обращениями граждан в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи на коммуникационной платформе ССТУ.РФ к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).По вопросам предварительной записи на личный прием в общероссийский день приема граждан Вы можете обращаться по телефону: (846) 338-96-06, факс (846) 337-05-72, передает пресс-служба облМЧС.