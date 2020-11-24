В ГИБДД назвали способы снизить смертность на дорогах

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Разделение ограждениями транспортных потоков, создание новых пешеходных переходов и пешеходных зон поможет снизить уровень смертности на российских дорогах, передают "Известия". Об этом 24 ноября заявил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

Кроме того, для снижения смертности необходимо улучшать освещение дорог, особенно тех, которыми пользуются пешеходы, подчеркнул он.

Черников отметил, что последние заключения специалистов Минтранса России, ВШЭ свидетельствуют о том, что показатель смертности на дорогах напрямую зависит от количества транспортных средств. Так, после вспышки коронавируса весной этого года, смертность на дорогах снизилась на 20%. Черников уточнил, что в 2020 году показатель уровня смертности на дорогах России снижается более чем на 4%.

«Поэтому здесь необходимо видеть, как правильно применять все мероприятия, инструменты в рамках «Безопасных и качественных автомобильных дорог», нацпроекта, чтобы нацелить непосредственно на снижение смертности при увеличении интенсивности потока», — приводит его слова «РИА Новости».

4 июля Черников заявил, что количество ДТП со смертельным исходом на платных российских трассах достигнет нулевых показателей к 2024 году. В 2019 году, по его словам, смертность на платных трассах «Автодора» снизилась на 20%, а число ДТП сократилось на 8%.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков