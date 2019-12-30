В Федеральной службе исполнения наказаний подвели итоги культурно-массовой работы с осужденными

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Самарскую область представили заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Игорь Третьяков и начальник отдела воспитательной и социальной работы УФСИН полковник внутренней службы Александр Дерябин.По итогам 2019 года в учреждениях УФСИН России по Самарской области прошло более полутора тысячи культурно-массовых мероприятий, спартакиад, соревнований, концертов и конкурсов.Осужденные, ставшие призерами и участниками мероприятий, поощрены правами начальников учреждений.Так, сборная команда осужденных ИК-6 приняла участие в городском хоккейном турнире на кубок «Надежда», где заняла третье место. Хоккейная команда в учреждении была создана около 20 лет назад из осужденных, увлекающихся спортом. Сейчас тренируют ее начальник отряда старший лейтенант внутренней службы Антон Мишенков и осужденный, ранее профессионально занимавшийся хоккеем.Примечательно, что на самом матче уже побывали знаменитые хоккеисты - Борис Майоров, Борис Михайлов и вице-президент федерации хоккея России Владимир Асеев. Они высоко оценили уровень спортивной подготовки хоккеистов-любителей и дали ряд ценных рекомендаций по ее совершенствованию. А в исправительной колонии №5 состоялся памятный футбольный турнир памяти Владимира Кейлина. Здесь в товарищеском поединке сошлись команды «Нефтяник» из города Отрадный, ветеранов ФК «Крылья советов», сотрудников УИС и осужденных. Для ИК-5 подобные спортивные состязания стали уже традиционными. На протяжении последних лет на футбольном корте колонии побывала не одна именитая команда города и области. И этот год не стал исключением.Турнир проходил в несколько этапов. Каждая команда старалась показать свое мастерство и профессионализм. Спортивная встреча получилась интересной и захватывающей.В ходе напряженной и упорной борьбы на зеленом поле победу одержала команда осужденных. Серебро досталось команде «Нефтяник». А бронзу унесла команда сотрудников уголовно-исполнительной системы.На протяжении всего года учреждения УФСИН России по Самарской области посещали артисты театров, дворцов культуры, известные спортсмены и культурные деятели. Здесь побывали с концертами такие коллективы как «Беломорканал», арт-студия «Позитив», театр-студия «Свои» и многие другие, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.