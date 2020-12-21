В ФСБ назвали провокацией так называемое расследование Навального о своем "отравлении"

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Так называемое расследование Алексея Навального о якобы своем отравлении "новичком" является провокацией, подготовленной при поддержке иностранных спецслужб. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в Центре общественных связей ФСБ России.

"Размещенное А. Навальным в сети Интернет так называемое расследование о якобы предпринятых в отношении него действиях представляет собой спланированную провокацию, направленную на дискредитацию ФСБ России и сотрудников органов федеральной службы безопасности, осуществление которой не было бы возможным без организационной и технической поддержки иностранных спецслужб", - подчеркнули в ФСБ.

В спецслужбе также сообщили, что видео с телефонным разговором Навального якобы с одним из сотрудников подразделения ФСБ является подделкой. "Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, позволяющий исключить возможность установки реальных участников разговора", - подчеркнули в ФСБ. В этой связи организована проверка, по результатам которой будет дана процессуальная оценка.

Ранее Навальный опубликовал запись телефонного разговора с человеком, который якобы является одним из восьми сотрудников секретного подразделения ФСБ, якобы организовавшего его отравление.

В четверг на ежегодной большой пресс-конференции Путин, говоря о Навальном, заявил, что "этот пациент в берлинской клинике пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. Если это так, тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то".

До этого Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу сообщило, что врачи в Омске поставили Навальному основной диагноз "нарушение углеводного обмена". Диагноз "отравление" по результатам клинических, анамнестических и химико-токсикологических исследований не подтвержден, оснований для возбуждения уголовного дела в России нет.

Фото: Александр Щербак/ТАСС