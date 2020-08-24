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В ФРГ назвали «отчасти вероятным» отравление Навального

24 августа 2020 14:49
188
Оппозиционному политику нужно предоставить личную защиту, считает представитель правительства ФРГ.
Власти Германии считают «отчасти вероятным» факт отравления оппозиционного политика Алексея Навального, передает РБК. Об этом заявил представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, передает Reuters.

В Берлине убеждены, что Навальному нужно предоставить личную защиту, добавил он.

Чтобы убедиться в том, что политика действительно отравили, на чем настаивают его сторонники, Германии нужно получить больше информации о произошедшем, заявил в ходе пресс-конференции в Киеве глава МИД ФРГ Хайко Маас. «В деле Навального отсутствуют многие факты: медицинские, и вероятно, криминологические, — приводит агентство слова Мааса. — Мы должны дождаться их».

Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Из-за этого самолет совершил экстренную посадку в Омске, где политика госпитализировали в отделение токсикореанимации городской больницы. Навальный впал в кому. Омские врачи не придерживаются версии сторонников оппозиционера о его отравлении, они заявили, что в анализах политика следов яда найти не удалось.

22 августа Навального перевезли в Германию, он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». Накануне основатель фонда Cinema for Peace Яка Бизиль, организовавший перелет политика в Берлин, заявил в интервью Bild, что оппозиционера все же пытались отравить. «Навальный переживет отравление, но будет выведен из строя как политик на месяцы», — предположил он. Позднее Бизиль уточнил, что выразил личное мнение на основе оценки ситуации с отравлением Петра Верзилова, который два года назад лечился в той же клинике.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, комментируя слова Бизиля, отметила, что «доступа к медицинской информации ни у кого нет», достоверные сведения о состоянии политика могут поступить либо от нее самой, либо от врачей «Шарите».


Больница «Шарите», где лечат Алексея Навального (Фото: Markus Schreiber / AP / РБК)





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Комментарии


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24 августа 2020  17:38 
В Приволжском федеральном округе стартовал Молодёжный Форум «iВолга»
Впервые Форум проходит в онлайн-формате, который позволит участникам и спикерам стереть все границы и выйти на связь из любой точки мира.   Социум
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Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет
24 августа 2020  11:35 
Россиян могут обязать маркировать домашних животных за свой счет
Такой законопроект будет внесен в Госдуму осенью и принят до конца года. Социум
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Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с Правительством СО.
22 августа 2020  21:25 
Губернатор представил Программу развития первичного звена здравоохранения области на федеральном уровне
Дмитрий Азаров принял участие в защите регпроектов, разработанных участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС совместно с... Здравоохранение
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Прямая речь/Интервью
8 августа 2020  20:47 
Игорь Осинькин: "Игра для нас не сложилась, не получилась"
"Видимо, мы недостаточно поняли, что такое ФНЛ. Это лига, где команды не прощают ошибок. "  Спорт в регионе
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Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе
6 августа 2020  15:11 
Главный тренер "Крыльев" Игорь Осинькин: Я увидел много людей, по-настоящему любящих клуб
Игорь Осинькин ответил на вопросы самарских СМИ после совещания по развитию футбола и дальнейшим планам по работе "Крыльев Советов".  Спорт в регионе
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Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
5 августа 2020  09:36 
Александр Фетисов: Для нас очень важно, чтобы в составе «Крыльев» было больше самарских воспитанников
Председатель Совета директоров клуба Александр Фетисов дал интервью самарским СМИ.
Спорт в регионе
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Новости Тольятти
19 августа 2020  16:33
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.
АВТОВАЗ продолжит работу в 5-дневном режиме
АВТОВАЗ отменил приказ от 10 июня 2020 года о введении неполной 4-дневной рабочей недели с 31 августа.  Новости Тольятти
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19 августа 2020  12:19
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО.
На общем собрании акционеров «Тольяттиазота» будет поставлен на голосование вопрос о прекращении публичного статуса компании
На «Тольяттиазоте» безосновательно надеются спрятаться от вопросов по выводу средств за статусом ЗАО. Новости Тольятти
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17 августа 2020  16:52
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.
В деле «Тольяттиазота» грядет очередная сенсация: владельцы завода банкротят фирму, в которой прятали выведенные активы
Сенсационность заключается в том, что «Томет» принадлежит контролируемым основными владельцами ТоАЗа офшорам.  Новости Тольятти
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