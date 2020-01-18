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Новости /  Общество /  Социум  

В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

18 января 2020 18:11
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В службе отметили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы.
В Федеральной антимонопольной службе рассказали "Российской газете", как бороться со звонками и СМС-сообщениями с рекламными предложениями, передает РИА Новости.

В службе отметили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы. Зачастую при заключении договоров клиенты автоматически подписывают и согласие на получение таких предложений.

При этом звонки и сообщения могут поступать не от этих компаний, а из кол-центров. В ФАС подчеркнули, что в таком случае за рассылку отвечает тот, кто присылает спам.

Если никаких соглашений на рассылку не заключалось, пострадавшему от навязчивой рекламы владельцу номера следует обратиться к распространителю спама.

"По вашему первому устному требованию они должны прекратить рассылать вам спам. То же самое должен сделать и оператор связи, если он распространяет рекламу, согласие на которую вы не давали", — отмечает издание.

Наконец, если компания-распространитель не отвечает на претензии, следует обратиться в областное управление ФАС. Доказать свою позицию владелец номера может фотографией дисплея телефона с текстом, распечаткой электронной почты с рекламным письмом либо аудиозаписью телефонного звонка. Кроме того, потребуется заверенная детализированная выписка от оператора связи, подтверждающая поступление звонка или СМС-сообщения. 
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Комментарии


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