В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону

48

В службе отметили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы. Зачастую при заключении договоров клиенты автоматически подписывают и согласие на получение таких предложений.При этом звонки и сообщения могут поступать не от этих компаний, а из кол-центров. В ФАС подчеркнули, что в таком случае за рассылку отвечает тот, кто присылает спам.Если никаких соглашений на рассылку не заключалось, пострадавшему от навязчивой рекламы владельцу номера следует обратиться к распространителю спама."По вашему первому устному требованию они должны прекратить рассылать вам спам. То же самое должен сделать и оператор связи, если он распространяет рекламу, согласие на которую вы не давали", — отмечает издание.Наконец, если компания-распространитель не отвечает на претензии, следует обратиться в областное управление ФАС. Доказать свою позицию владелец номера может фотографией дисплея телефона с текстом, распечаткой электронной почты с рекламным письмом либо аудиозаписью телефонного звонка. Кроме того, потребуется заверенная детализированная выписка от оператора связи, подтверждающая поступление звонка или СМС-сообщения.