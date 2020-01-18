В ФАС рассказали, как бороться с рекламой по телефону
18 января 2020 18:11
48
В службе отметили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы. Зачастую при заключении договоров клиенты автоматически подписывают и согласие на получение таких предложений.
При этом звонки и сообщения могут поступать не от этих компаний, а из кол-центров. В ФАС подчеркнули, что в таком случае за рассылку отвечает тот, кто присылает спам.
Если никаких соглашений на рассылку не заключалось, пострадавшему от навязчивой рекламы владельцу номера следует обратиться к распространителю спама.
"По вашему первому устному требованию они должны прекратить рассылать вам спам. То же самое должен сделать и оператор связи, если он распространяет рекламу, согласие на которую вы не давали", — отмечает издание.
Наконец, если компания-распространитель не отвечает на претензии, следует обратиться в областное управление ФАС. Доказать свою позицию владелец номера может фотографией дисплея телефона с текстом, распечаткой электронной почты с рекламным письмом либо аудиозаписью телефонного звонка. Кроме того, потребуется заверенная детализированная выписка от оператора связи, подтверждающая поступление звонка или СМС-сообщения.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
18 января 2020 18:11
В службе отметили, что первым делом владельцу номера следует проверить, не давал ли он банкам, сотовым или другим компаниям согласия на рассылку рекламы. Социум
47
18 января 2020 14:11
Средний размер выплат повысится до 18 тысяч 290 рублей и обгонит прошлогодний показатель на 18,26 процента. Социум
167
18 января 2020 13:31
Смываются ли грехи в проруби, можно ли кропить котиков святой водой и сколько ее нужно брать домой, чтоб хватило на весь год? Социум
180
Здравоохранение
16 января 2020 12:54
В доме нужно чаще проводить влажную уборку. Здравоохранение
228
15 января 2020 11:39
Донорам при себе необходимо иметь паспорт с пропиской в Самаре или области. Здравоохранение
239
15 января 2020 11:12
За эти деньги победитель торгов должен обеспечить выезд 61 нового автомобиля. Здравоохранение
251
Новости медицины
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
335
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15157
10 апреля 2019 19:32Донорство спермы - услуги Репробанка
Донорство спермы - весьма востребованная услуга. Таким образом у многих пар, которые не могут зачать ребенка, появляется возможность стать родителями, если... Новости медицины
14989
Туризм
18 января 2020 07:36
Поезда один из старейших видов массовых перевозок людей на значительные расстояния. Туризм
855
17 января 2020 20:18
Отдых в Турции ошибочно воспринимается исключительно как каникулы у моря. Тем не менее, даже в холодный сезон, когда солнце прячется за облаками, здесь... Туризм
444
17 января 2020 09:29
Данные получены по опросу пользователей соцсетей. Туризм
237
Образование
17 января 2020 09:23
В зависимости от уровня языка доступны различные типы клубов. Образование
215
15 января 2020 13:43
Об этом Президент заявил в сегодняшнем послании Федеральному собранию. Образование
264
14 января 2020 18:15
Владимир Козловский реализует проект в области машиностроения. Образование
325
Культура
17 января 2020 14:57
Деятельность представителей семьи Аксаковых оставила глубокий след в истории самарского края. Культура
408
17 января 2020 14:30
В главных ролях Владимир Борисов, Федор Степаненко, Жанна Романенко. Культура
381
16 января 2020 10:58
Выставка будет открыта с 16 января до 16 февраля 2020 г. Культура
216
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
263
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15678
Мода
9 января 2020 23:12Секреты популярности ткани вискозы от салон-магазина alltext.com.ua
Сегодня именно ткань вискоза является одной из самых востребованных. Ее используют для создания разнообразных изделий и причем в большом количестве. Мода
72
25 декабря 2019 07:10
Наручные часы – один из самых важных и привычных повседневных атрибутов. Помимо основной функции, хронометры выступают также стильным имиджевым... Мода
172
16 декабря 2019 08:46Обручальные кольца 2020: тенденции свадебной моды
Молодожены все реже приходят в ювелирные магазины за гладкими золотыми ободками, и все чаще предпочитают изготовление колец на заказ. Мода
274
Видео
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
1570
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
542
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
1409
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1172
5 декабря 2019 12:16
Каждый военнослужащий перед процедурой забора крови и ее компонентов прошел обязательное лабораторное обследование. Здравоохранение
761
2 декабря 2019 13:10
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом: как защитить себя. Здравоохранение
1719
Фоторепортажи
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
782
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1221
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1327
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
1550
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
2652
14 сентября 2019 20:13
Праздник прошел в Струковском саду. Культура
3196
Мероприятия