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В Елховке пройдет XXII областной чувашский национальный праздник «Акатуй»Организаторы – министерство культуры Самарской области, администрация муниципального района Елховский, региональная общественная организация «Самарское областное чувашское культурное общество «Пехиль» («Благословение») при поддержке государственного казенного учреждения Самарской области «Дом дружбы народов».Праздник проводится с целью сохранения и возрождения чувашского языка, литературы, культуры, традиций и обычаев (постановление Правительства Самарской области от 27.11.2013 года № 682 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2020 года»), а также укрепления межнационального единства, пропаганды национальной музыкальной культуры, повышение творческой активности чувашских фольклорных коллективов и индивидуальных исполнителей Самарской области, развития интереса зрительской аудитории к чувашской национальной культуре.В переводе с чувашского Акатуй – «свадьба плуга и земли». С древних времен после окончания посевных работ чуваши отмечают этот земледельческий праздник. Он посвящен прославлению жизненной силы и плодородия земли, величия земледельческого труда. Неотъемлемой частью праздника «Акатуй» является чествования передовиков сельского хозяйства.Начало работы выставок в 10.00.Торжественное открытие праздника в 11.00 в районном Доме культуры (с. Елховка, ул. Советская, 26).В программе мероприятия: чествование передовиков сельского хозяйства; награждение победителя областного конкурса «Чуваш года» («Пултарулла, хаватла чаваш»); выставка-конкурс чувашских национальных блюд; выставка декоративно-прикладного творчества; выставка изобразительного искусства и фотовыставка; праздничный концерт чувашских коллективов художественной самодеятельности Самарской области; соревнования по чувашской национальной борьбе «Кёрешу»; соревнования по гирям «Кире-пукан»; чувашские народные игры и забавы, дискотека.