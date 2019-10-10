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Новости /  Общество /  Социум  

В Екатеринбурге сорок рейсов были задержаны и три отменены из-за ЧП с Ан-12

10 октября 2019 17:57
84
По предварительным данным, инцидент произошел из-за невыхода шасси.
Сорок рейсов были задержаны и три отменены в четверг в аэропорту Екатеринбурга из-за аварийной посадки военного самолета Ан-12, передает РИА Новости. Об этом сообщает аэровокзал.

Ан-12 в четверг совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. На его борту было 20 человек, никто не пострадал. По предварительным данным, инцидент произошел из-за невыхода шасси. В результате нештатной посадки воздушного судна в аэропорту "Кольцово" временно были прекращены взлетно-посадочные операции.

Опубликовано видео с места аварийной посадки военного Ан-12 в Екатеринбурге

"Экстренные службы аэропорта оперативно отреагировали на нештатную ситуацию. После совершения процессуальных действий была произведена буксировка воздушного судна с взлетно-посадочной полосы. Аэропорт Кольцово возобновил прием и отправку самолетов, а также обслуживание рейсов в 17.30 местного времени (15.30 мск). За это время было задержано прибытие и отправление 40 рейсов, три рейса были отменены", - сообщили в пресс-службе.
Воздушные суда отправлялись на запасные аэродромы в Тюмень, Пермь и Челябинск. В настоящее время взлетно-посадочные операции осуществляются без ограничений, уточняет аэропорт. 



Фото : Е1/РИА Новости
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