В Дзержинске объявили режим ЧС после взрывов на заводе
1 июня 2019 16:26
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Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляет около 100 квадратных метров. Сведений о погибших нет. По информации областного минздрава, за медицинской помощью обратились 27 человек. Это сотрудники завода и жители близлежащих домов. 11 из них отпущены домой после осмотра врача.
"В Дзержинске, а также поселках Пыра, Желнино, Лесной Кордон введен режим ЧС. Это позволяет оперативно привлекать средства и силы для ликвидации последствий взрыва на ГосНИИ "Кристалл", - говорится в сообщении.
По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, "необходимости в эвакуации жителей Дзержинска нет".
"Угрозы населению нет. Опергруппы объезжают, увеличивая радиус, всю территорию города, начиная от завода, и оценивают ущерб. Пока мы видим только выбитые стекла. Режим ЧС позволяет сразу же начать восстановительные работы. Уже проведены переговоры с борским стекольным заводом. Из Нижнего Новгорода направляется ремонтная бригада, которая позволит оперативно восстановить все разрушения. Пострадавшие в основном посечены стеклами, всем им оказана помощь", - сообщил Носков.
© Фото : страница в ВКонтакте "Мой Нижний Новгород"/РИА Новости
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