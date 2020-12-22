В Думе объяснили, какие ресурсы считаются соцсетью

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К соцсетям отнесут те каналы в Telegram, где можно комментировать посты, пояснил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, когда будет принят закон о регулировании соцсетей, ими по определению будут считаться ресурсы, которые до сих пор назывались таковыми при отсутствии юридического термина.

Он уточнил, что к данным соцсетях относятся "TikTok", Facebook, "Одноклассники", Twitter, а также "Вконтакте".

Как пояснил Хинштейн, ресурс считается соцсетью, если у него долгое время наблюдаются 500 тысяч и более просмотров, сообщает anews.com.

Фото: Pixabay.com