В Доме ребенка при ИК-15 проведен день открытых дверей

71

Надо сказать, что Дом ребенка расположен в отдельно стоящем здании на территории учреждения. Он рассчитан на 50 мест. Сейчас в нем проживают 25 малышей в возрасте до трех лет. Кроме того, с 2017 года оборудованы комнаты для совместного проживания осужденных женщин со своими малолетними детьми.Наряду с журналистами в мероприятии приняли участие уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, председатель Общественного совета при УФСИН России по Самарской области Павел Покровский и член этой общественной структуры Алексей Семин. Гостей сопровождал начальник УФСИН России по Самарской области генерал-лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов.Участники пресс-тура ознакомились с социально-бытовыми условиями, созданными для детей, побывали в комнатах совместного проживания матерей и их ребят. Затем было дано театрализованное представление по мотивам русских народных сказок.- Дни открытых дверей с приглашением общественников и журналистов, - сказал генерал- лейтенант внутренней службы Рамиз Алмазов, - еще один шаг в целях гуманизации уголовно- исполнительной системы. Мероприятия проводятся регулярно и помогают в улучшении воспитательной работы с осужденными.В свою очередь Павел Покровский отметил, что в учреждении созданы все условия для полноценного воспитания и развития детей. Со своей стороны члены общественного совета будут продолжать оказывать помощь в развитие уголовно-исполнительной системы региона, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.Фото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской области