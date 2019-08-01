В Дивеево проходят Дни памяти Серафима Саровского

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На торжества прибыл Патриарх Московский и всея Руси,в мероприятиях участвует Полпред Президента в ПФО, губернатор СО, губернатор Нижегородской областиВ этом году исполняется 265 лет со дня рождения преподобного Серафима Саровского, мощи которого находятся в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре.Сегодня, в день второго обретения мощей святого, Патриарх отслужил литургию на Соборной площади монастыря, передает пресс-служба департамента информационной политики СО.