В Детской картинной галерее открывается выставка, посвященная 30-летнему юбилею художественной школы имени Марка Шагала

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Выставка будет работать до середины апреля 2020 года по адресу: ул. Куйбышева, 139.Детская художественная школа имени Марка Шагала начала свою работу в 1990-м году и продолжает развиваться под руководством Марины Александровны Фрейдлиной. Тогда это была студия художественной керамики. В 1991 году студия преобразована в художественную школу «Керамика». В 2011 году школе присвоено имя художника Марка Шагала. Это единственное образовательное учреждение в России, которое удостоено имени художника мирового масштаба, передает пресс-служба горадминистрации.