В День победы в Курской битве в Самаре состоится встреча с героем войны

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Гости смогут лично пообщаться и задать все интересующие вопросы ветерану. Ему 95 лет, но он активно участвует в жизни региона и с удовольствием встречается с молодежью, чтобы рассказать о своей жизни, о великих событиях, участником которых он был.Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться в АИС «Молодежь России» (https://myrosmol.ru/event/32470).23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) – является Днем воинской славы России. Курская битва вошла в историю Великой Отечественной войны как наиболее важная стратегическая победа, которая позволила окончательно переломить ход войны. После неё советские войска начали полноценное наступление.Битва проходила с 5 июля по 23 августа 1943 года и стала одним из крупнейших танковых сражений, передает пресс-служба облправительства.