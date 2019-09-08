В День города самарцы возложили цветы к памятнику Григорию Засекину

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Возложение цветов к​ памятнику первостроителю Самары – это не просто традиция, это дань уважения всем землякам, которые проявили себя на благо земли самарской.«Уже 5-й год существует традиция в этот день приходить сюда и возлагать цветы у памятника первостроителя, воеводы города Самары Григория Засекина. Я очень рад, что мы, продолжая претворять в жизнь решения, которые городское сообщество долгое время хотело реализовать, устанавливаем памятники великим людям, нашим землякам, которые проявили себя в труде, творчестве, совершили ратные подвиги, оставили след в памяти поколений», – отметил на церемонии губернатор Самарской области. В этом году​ в столице региона установили памятники​ Петру Алабину и великому композитору Дмитрию Шостаковичу.«Самара точно не город, который не помнит своего родства! Отдавая дань уважения великим предкам, сохраняя память и благодарность о них в своих сердцах, мы строим будущее! Уверен: двигаясь такой дорогой, мы обязательно добьемся успехов, новых этапов процветания и развития Самары и Самарской области», – подчеркнул глава региона.По словам губернатора, ​Григорий Засекин и сегодня является олицетворением служения Отечеству, патриотизма.«В его руках святая хоругвь. И это подчеркивает, что дела на самарской земле делаются праведные, богоугодные», – отметил Дмитрий Азаров.Председатель Самарской губернской думы, академик РАН, почетный гражданин Самары и Самарской области, президент СамГМУнапомнил, что буквально через несколько дней исполняется 5 лет, как памятник стоит на набережной, и вспомнил историю его создания.«В то время Дмитрий Игоревич был главой города, я пришел к нему по какому-то вопросу, шло заседание комиссии, которая принимала решение по эскизу этого памятника. Он меня пригласил на него. Мы независимо друг от друга выбрали этот вариант скульптора Карена Саркисова», – рассказал он. По словам Геннадия Котельникова, скульптура стала украшением города и его знаковым местом.«Памятник основателю нашего города расположен в самом его сердце, я знаю, что каждый самарец может часами рассказывать о нашей красивейшей набережной и о любимой реке Волге. В Самаре живут очень талантливые и целеустремленные люди, и это основное достояние города», – отметила глава СамарыЖительница Самарыне первый раз приходит на церемонию. «Я не коренная самарчанка, но долгие годы живу в этом замечательном городе и он стал для меня родным. Поэтому, мне всегда приятно возложить цветы к памятнику человеку который основал и построил Самару», – пояснила она, передает пресс-служба облправительства.