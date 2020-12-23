В День энергетика отметили лучших специалистов отрасли региона

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22 декабря в День энергетика в Правительстве Самарской области чествовали лучших специалистов энергетической отрасли Губернии.

Электроэнергетика сегодня является базовой отраслью экономики нашего региона и всей страны. Она обеспечивает стабильную работу промышленных предприятий, транспорта, инфраструктурных объектов, различных учреждений и снабжает электроэнергией дома жителей области.

На церемонии награждения почетные грамоты и благодарности Губернатора Самарской области шести лучшим работникам отрасли вручил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Александр Мордвинов. «В этом зале собрались люди, которые ежедневно, в любых условиях обеспечивают бесперебойную работу отрасли. Несмотря на непростую ситуацию, нам удалось достигнуть определенных успехов, энергетическая отрасль Самарской области продолжает развиваться. Уверен, что ваш высокий профессионализм, ответственность, системный подход к работе помогут нам достигнуть всех намеченных целей», – сказал министр.

Среди награжденных – начальник Борского района Самарской области электрических сетей Волжского производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» – «Самарские распределительные сети» Владимир Потапов. Он награжден Почётным званием «Заслуженный работник энергетического комплекса Самарской области». «Вы знаете, мы трудимся постоянно, много лет, не ожидая подарков. А тут такая оценка нашего труда – безусловно, это очень приятно», – отметил он. Владимир Васильевич четверть века посвятил работе в энергетической отрасли региона и прошел путь от рядового инженера-электрика до начальника электрических сетей.

К поздравлениям присоединилась Глава городского округа Самара Елена Лапушкина. «Каждый день возникают новые вызовы, но благодаря профессионализму, упорному труду энергетиков все эти вызовы достойно решаются. Отдельные слова благодарности я, конечно, хочу сказать ветеранам отрасли, которые заложили надежную основу энергетического комплекса Самары и передали свой богатый опыт и знания молодому поколению специалистов», – сказала она.

В этом году сотрудники энергетической отрасли также отмечают исторически важную дату – 100-летие принятия плана Государственной электрификации России. Как отметила первый заместитель председателя Самарской Губернской думы Екатерина Кузьмичева, именно с 1920 года эта дата стала основанием для проведения профессионального праздника. Но развитие самарской энергетики началось уже с 1900 года. «Сегодня действительно очень важный день для многих горожан, для жителей Самарской области. Спасибо, дорогие энергетики, благодаря вам сегодня активно работают все возможные предприятия, все жилые дома освещаются и отапливаются», – подчеркнула она.

Энергетики Самарской области принимают непосредственное участие в реализации национальных проектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным, а также в реконструкции и строительстве различных объектов, передает пресс-служба облправительства.

Фото из открытых источников